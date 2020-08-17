المكيفات.. المراوح والأواني الزجاجية ممنوعة في المقاهي والمطاعم بالنعامة

وضعت السلطات المحلية لولاية النعامة، دفتر الشروط ينص على البرتوكول الصحي الواجب اتباعه من طرف الأماكن المستقبلية للجمهور والفنادق والمطاعم والمقاهي.

وحسب الوثيقة التي نشرتها جمعية حماية المستهلك، فإن النموذج يوقع ويبصم من طرف صاحب النشاط.

وأضاف دفتر الشروط، أن عدم الامتثال لهذه التدابير والإجراءات الوقائية يعرض المكان إلى الغلق.

ومن الاجراءات التي يجب اتباعها، منع استعمال المكيفات والمراوح، واستعمال الكؤوس والصحون والملاعق والأدوات ذات الاستعمال الآني فقط (JETABLE).

بالإضافة إلى الإرتداء الاجباري، للقناع الواقي من طرف عمال المقهى أو المطعم، وإحترام التباعد الجسدي داخل المحل أو خارجه.

وكذا التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات، بالاضافة الى عدم تجاوز أكثر من 3 أشخاص بالطاولة الواحدة داخل المحل أو خارجه.

وجاء في دفتر الشروط أن المحل مسموح له بإدخال 50 بالمائة من الطاولات.

بالإضافة إلى عدم السماح لأكثر من شخصين بالوقوف أمام COMPTOIR.

