الملاحظات الجارحة ومنح علامة 0.. ممنوع

وزارة التربية تأمر بالاعتماد فقط على الملاحظات التقنية

اعتماد دفتر إحصائي رقمي لتدوين كل نقاط التلاميذ وتعميمه عبر كل المؤسسات التربوية

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتعميم دفتر الإحصاء الرقمي على كل المؤسسات التربوية، من خلال تدوين كل علامات التلاميذ، سواء في المراقبة المستمرة أو الاختبارات.

وقد تم وضع تحت تصرف التلاميذ والأساتذة، دفترا إحصائيا لكل مؤسسة تربوية كوثيقة إدارية ورسمية تسجل فيها المعلومات السنوية الخاصة بالمؤسسة وفق السجلات الرسمية، حيث وضعت وزارة التربية، الدفتر الإحصائي بصيغتيه، الورقية والرقمية، تحت تصرف مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات، حيث يتم ملؤه اعتمادا على البطاقة الإحصائية الخاصة بالتلميذ والمعلّم.

كما حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 أكتوبر لاستكمال عملية الإحصاء الخاصة بكل المؤسسات التربوية، والتي تسجل فيها المعلومات السنوية الخاصة بالمؤسسة.

وحسب المعلومات المتوفرة في هذا الدفتر الإحصائي الذي يوضع تحت تصرف مديري المدارس الابتدائية، معتمدين على مساهمتهم الفعلية والجدية لإنجاح الاستقصاء الشامل من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة، التي يجب أن تعكس الصورة الحقيقية التي تعيشها المدرسة الابتدائية التي يشرفون عليها.

ويتعين على مديري المدارس الابتدائية الاعتماد على البطاقة الإحصائية الخاصة بالتلميذ والمعلّم لاستغلالها في عملية تدوين الدفتر الإحصائي.

وشددت الوزارة عبر مراسلتها هذه من خلال التركيز على المعلومات الدقيقة الخاصة بكل فئة قصد المساهمة في تحقيق الهدف المسطر للجميع، من جمع واستخلاص معطيات كاملة، غير منقوصة وذات مصداقية تامة، يعتمد عليها في مختلف المشاريع المستقبلية.

من جهة أخرى، أكدت المراسلة على ضرورة الاهتمام بجهود التلاميذ ورغبتهم في الإجابة عن أسئلة معينة، كما منعت الملاحظات الجارحة والاعتماد فقط على ملاحظات تقنية.

ومن بين الأمور التي ركّزت عليها وزارة التربية، هي تفادي وضع علامة 0 للتلميذ، لأن هذه العلامة ستحبط من معنوياته وتعرضه للاستهزاء، ومهما كانت الإجابة خاطئة، فيجب على الأستاذ أن يأخذ مجهود التلميذ بعين الاعتبار.

كما أكدت الوزارة، بأن الإجابات المقدمة من كل التلاميذ مهمة، حتى وإن كانت خاطئة، والتلميذ الذي أجاب عن كل الأسئلة إجابة خاطئة، فقد بذل مجهودا ولا يحب منح مقابل هذا المجهود علامة صفر.