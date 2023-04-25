الملاريا تحت السيطرة.. 1000 حالة في الجنوب

قال البروفيسور “كمال جنوحات” رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إنّ الملاريا تحت السيطرة بالجزائر. وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية سنة 2019، غير أنّه أشار إلى استمرار تسجيل عشرات الحالات “المستوردة” سنوياً منذ جائحة كورونا.

في تصريحات لـ”ملتيميديا الإذاعة الجزائرية”، كشف البروفيسور جنوحات عن رصد أكثر من ألف حالة بولايات الجنوب. معظمها بولاية تمنراست باعتبارها منطقة عبور للرعايا الأفارقة الوافدين من دول الساحل.

وضمن هذا السياق، أعلن جنوحات أنّ منظمة الصحة العالمية وضعت إستراتيجية للقضاء على الملاريا بحلول سنة 2030. وتحديداً في القارة الإفريقية وشرق آسيا، مشيراً إلى أنّ اللقاح المضاد للملاريا المكتشف سنة 2021، فعّال بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الوفيات في مناطق انتشاره.