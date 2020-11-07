الملازم بن دوحة: عملية إطفاء حرائق تيبازة جد صعبة بسبب الرياح القوية

كشف الملازم رابح بن دوحة بمديرية الحماية بتيبازة، اليوم السبت، أن “عملية إطفاء الحرائق على مستوى غابات الولاية جد صعبة بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية للمنطقة”.

وقال الملازم بن دوحة، في تصريح للنهار، أن “عملية الإطفاء لا تزال متواصلة لحد الساعة”.

وأضاف الملازم “أعوان الحماية المدنية انتقلوا على جناح السرعة لدعم كل المتضررين بسبب إندلاع الحرائق في عدة غابات منذ الليلة الماضية”.

وأوضح الملازم أن “هناك تغطية أمنية مشددة للمجمعات السكنية المحادية للغابات من اجل مكافحتها ومنع وصولها إليها”.

مشيرا أن “إطفاء الحرائق في غابة قوراية لا يزال يدويا من طرف أعوان الحماية المدنية”.