عاجل

الملازم بن دوحة: عملية إطفاء حرائق تيبازة جد صعبة بسبب الرياح القوية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الملازم بن دوحة: عملية إطفاء حرائق تيبازة جد صعبة بسبب الرياح القوية
بقلم فوزية.م

كشف الملازم رابح بن دوحة بمديرية الحماية بتيبازة، اليوم السبت، أن “عملية إطفاء الحرائق على مستوى غابات الولاية جد صعبة بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية للمنطقة”.

وقال الملازم بن دوحة، في تصريح للنهار، أن “عملية الإطفاء لا تزال متواصلة لحد الساعة”.

وأضاف الملازم “أعوان الحماية المدنية انتقلوا على جناح السرعة لدعم كل المتضررين بسبب إندلاع الحرائق في عدة غابات منذ الليلة الماضية”.

وأوضح الملازم أن “هناك تغطية أمنية مشددة للمجمعات السكنية المحادية للغابات من اجل مكافحتها ومنع وصولها إليها”.

مشيرا أن “إطفاء الحرائق في غابة قوراية لا يزال يدويا من طرف أعوان الحماية المدنية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916458

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com