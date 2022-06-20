الملاعب الجزائرية الأقرب لإحتضان المرحلة النهائية من البطولة الليبية

كشفت الإتحادية الليبية لكرة القدم، عن قرب استضافة الملاعب الجزائرية. للمرحلة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز.

وحسب ماورد في بيان، الإتحادية الليبية، أمس الأحد، فإنه تم برمجة موعد انطلاق مباريات سداسى التتويج بالدوري الليبي.

والذي ستُسحب قرعته يوم الجمعة وملاعب الجزائر الأقرب لاحتضانه.

وأضاف البيان:” موعد انطلاق الدور السداسى لمرحلة التتويج باللقب سيكون فى الثانى من شهر جويلية المقبل”.

وأورد ذات البيان:” ستقام منافساته من مرحلة واحدة حتى 17 من جويلية و سحب القرعة وتحديد جدول المباريات سيتم يوم الجمعة المقبل”.

وأكد بيان الإتحاد الليبي:” ستسحب القرعة بمقر الاتحاد الليبى لكرة القدم بطرابلس وسيقوم الشلمانى بزيارة الى كل من تونس والجزائر للقاء سيلتقى بمسؤولى اتحاد الكرة فى البلدين”.

كما أوضح البيان:” الزيارة ستكون للتنسيق والتأكد من جاهزية الملاعب التى ستستقبل المباريات ومن وجود تقنية الفار و الاستعانة بحكام دوليين لإدارة المباريات”.