الملاعب تُفتح للأنصار وهذا الشرط الوحيد للتواجد في المُدرجات

ذكرت وزارة الشباب والرياضة، بقرارها السابق بخصوص تواجد الأنصار من عدمه في الملاعب والمُنشآت الرياضية في الفترة القادمة، وربطت ذلك بإظهار الجواز الصحي.

وأوضحت الوصاية، بأن الأبواب ستفتح في وجه المُشجعين بداية من شهر أكتوبر القادم، بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

وسيكون ناديا شباب بلوزداد ووفاق سطيف، مُجبرين على اللعب “ويكلو”، خلال الموعدين الهامين اللذين ينتظرهما الأسبوع القادم أمام كل من أكوا يونايتد النيجيري وفورتون الغامبي، في إطار الدور الأول من رابطة الأبطال الإفريقية.