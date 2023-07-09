الملاكمان الجزائريان آيت بقة ويعيش في المربع الذهبي للألعاب العربية

تأهل الملاكمان الجزائريان يوغرطة، آيت بقة، ويوسف إسلام يعيش، إلى المربع الذهبي من الألعاب العربية الجارية بالجزائر.

وجاء تأهل لآيت بقة (63.5 كلغ)، حسب (و.أ.ج)، دون أي صعوبة تذكر، بعد فوزه في النزال الذي جمعه بالملاكم الليبي عبد الباسط بن خيار.

كما تأهل مزاطنه إسلام يعيش (71 كلغ)، هو الآخر للمربع الذهبي، عقب فوزه في المنازلة التي جمعته بالملاكم الإماراتي حسين القندري.

وسيواجه آيت بقة، في الدور النصف النهائي، المقرر يوم الإثنين، التونسي مهدي دريدي، فيما يلاقي إسلام يعيش، في ذات الدور الأردني حسين زياد عياش.