الملاكمان مرجان وبلعربي يتأهلان لنصف نهائي الألعاب المتوسطية

نجح الملاكمان الجزائريان أسامة مرجان، وعبد الناصر بلعربي، اليوم الأربعاء، في التأهل للدور النصف نهائي من الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وتمكن أسامة مرجان، من ضمان تأهله للدور النصف نهائي وزن (75 كلغ)، بعد فوزه على البوسني رحيمتس.

في حين جاء تأهل الجزائري الآخر عبد الناصر بلعربي، للدور النصف نهائي، على حساب الإسباني كوليس بروتونس.

وبهذا ضمن الثنائي الجزائري مرجان، وبلعربي، ميداليتسن إضافيتين لرصيد الجزائر ضمن الألعاب المتوسطية وهران 2022.