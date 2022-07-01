الملاكمة إشراق شايب تعزز رصيد الجزائر بميدالية فضية

نالت الملاكمة الجزائرية، إشراق شايب، اليوم الجمعة، الميدالية الفضية، في الطبعهة الـ19 لألعاب البحر المتوسط، وهران 2022.

وجاء تتويج إشراق شايب، بالميدالية الفضية، بعد خسارتها في النزاىل النهائي لوزن أقل من 63 كلغ.

كما عادة الميدالية الذهبية في هذا النزال، للملاكمة التر كية، سورمانلي، بعد سيطرتها في هذا النزال.

وبهذا أضافت إشراق شايب ميدالية جديدة لرصيد الجزائر، في هذه الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022.