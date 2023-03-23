الملاكمة “إيمان خليف” تتأهل لنهائي البطولة العالمية

تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى الدور النهائي من البطولة العالمية للملاكمة سيدات – الهند 2023

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف صاحبة الوزن 66 كلغ تأهلت إلى الدور النهائي بعد تجاوزها التايلاندية شوانافينغ جانجيام بإجماع الحكام “5-0”.

للإشارة فقد كشفت بطلة الملاكمة الجزائرية،إيمان خليف، عن هدفها من المشاركة في بطولة العالم الجارية بنيودلهي، مؤكدة عزمها على نيل الذهب.

ونقلت اللجنة الأولمبية تصريحات خليف، أين قالت: “كنت جد سعيدة بعد ثاني نزال لي في هذه البطولة. أين فزت على ملاكمة روسية قوية”.

كما أضافت: “هذه البطولة العالمية تشهد مشاركة العديد من الملاكمات، من مستوى عالٍ، وفي فئة 66 كلغ أنا هي الأفصل”.

وتابعت ايمان خليف: “أطمح لتتويجي بالميدالية الذهبية في هذه البطولة العالمية والعودة بالتتويج إلى الجزائر”.

وواجهت إيمان خليف، ظهر اليوم، الملاكمة التايلاندية سوانافينغ جان جيم، برسم نصف نهائي بطولة العالم للملاكمة الجارية بنودلهي. أين تفوقت عليها.