الملاكمة..الاتحاد الدولي يرفض نتائج انتخابات الاتحادية الجزائرية

أسدى الاتحاد الإفريقي للملاكمة، بتوصية من نظيره الدولي، تعليمات صارمة إلى الاتحاد الجزائري للملاكمة، يطالبه من خلالها بإعادة الرئيس السابق، نور الدين فزيل فرحات، إلى منصبه.

وانتخب يوسف خليفي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة، لاستكمال ما تبقي من العهدة الأولمبية (2020-2024)، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها نوفمبر 2022، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية بالعاصمة، عقب التوقيف المؤقت للرئيس السابق نور الدين فزيل فرحات، الذي انتخب يوم 18 مارس 2021 للعهدة الأولمبية (2021- 2024).

وفي مراسلة تحصلت “النهار” عن نسخ منها، خاطب الاتحاد الإفريقي للملاكمة، الاتحاد الجزائري للملاكمة ووزارة الشباب الرياضة واللجنة الجزائرية الأولمبية الوطنية على حد سواء، يبلغ من خلالها، عدم شرعية انتخاب خليفي.

وجاء في المراسلة بأن الاتحاد الإفريقي للملاكمة، يشعر بقلق كبير اتجاه المعلومات المتعلقة بما يسمى تعليق واستبدال عضوية رئيس الاتحاد الجزائري، فرحات فزيل عبد النور من طرف وزارة الرياضة الجزائرية.

الاتحاد الإفريقي للملاكمة يهدد بعقوبات قاسية!

وتم التذكير بأنه وفقا لسياسة العضوية في الاتحاد الإفريقي للملاكمة المادة 5.6 و 8.2 بأنه يذكر في حالة أن تخطط الاتحاد الدولية أن تعقد مؤتمر أو اجتماع عام لأعضائه من أجل انتخاب رئيسها و/أو انتخاب أعضاء لجنته التنفيذية أو مجلسه و/أو اعتماد أو تعديل نظامه الأساسي أو دستوره، يوجه إخطار بذلك المؤتمر إلى الاتحاد قبل شهر على الأقل من موعد انعقاده، مع تحديد مكانه وتاريخه.

كما يجب أن تقدم قائمة بالمرشحين لانتخاب رئيس و/أو عضو في اللجنة التنفيذية للرابطة الوطنية أو في مجلسها إلى المكاتب الرئيسية للرابطة الدولية والاتحاد الإفريقي للملاكمة قبل المؤتمر بخمسة عشر (15) يوما على الأقل حتى يتمكن المكتب من إرسال مراقبين لحضور مؤتمر الاتحاد الوطنية واتخاذ أي خطوة أخرى لضمان توافق الانتخابات التي تجريها الاتحاد مع سياسات العضوية ودساتير كل منهما.

وأوضحت الهيئة الإفريقية، أنه فيما يتعلق بقضية الرئيس فرحات فزيل عبد النور تحديدا، فإن الاتحاد الجزائري للملاكمة لم تبلغ عن أي تخطيط لإقامة انتخابات جديدة.

مشيرة إلى أن الاتحاد الجزائري انتهك بهذه الخطوة، دستور الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولية للملاكمة، وأن فزيل، لا يستحق هذه المعاملة.

ولهذا السبب – تضيف المراسلة- مازال الاتحاد الإفريقي للملاكمة يعتبر فرحات فزيل، هو الرئيس الشرعي، الذي تم انتخابه قانونيا للعهدة الأولمبية 2020-2024.

كما دعا الاتحاد الإفريقي للملاكمة، إلى ضرورة إعادة فزيل إلى منصبه في أقرب وقت ممكن.

مشيرا إلى رفضه التام، تدخل مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة، لتفادي إجراءات عقابية محتملة في حال لم يتم تسوية الوضع الراهن.