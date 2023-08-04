الملاكمة النسوية الجزائرية تتألق في البطولة الإفريقية

تألقت الملاكمات الجزائريات في البطولة الإفريقية للملاكة “رجال وسيدات”، الجارية وقائعها حاليا بمدينة ياواندي الكاميرونية.

وتأهل رباعي المنتخب الوطني للملاكمة النسوية فتيحة منصوري، فاطمة الزهراء عبد القادر حجالة، خليف حجيلة وبوعلام روميساء، إلى الدور النهائي من البطولة الإفريقية.

وتأهلت منصوري فتيحة (وزن 48 كلغ) بعد فوزها على التونسية حفصي بنتيجة (4-1)، فيما خطفت بوعلام روميساء (وزن 50 كلغ) بطاقة النهائي بعد فوزها على النيجيرية اديلوا يوزيجي بنتيجة (5-0).

بينما بلغت فاطمة الزهراء عبد القادر (وزن 54 كلغ) النهائي، على حساب الكينية امينة مارتا فيكي بنتيجة (3-1)، فيما جاء تأهل حجيلة خليف (وزن 60 كلغ) على المغربية أمين نسرين بنتيجة (5-0).