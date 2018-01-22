الملاكمة بسعيدة تستغيث وزارة ولد علي

وجه مسؤولو رياضة الملاكمة بسعيدة، نداء إستغاثة لوزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، والمسؤولين المحليين، لإنقاذ هذه الرياضة بولاية سعيدة.

وصرح رئيس الرابطة الولائية للملاكمة بسعيدة، بلحول نجادي، لتلفزيون “النهار” “نطالب بترميم القاعة الرياضية التي لا نملك غيرها، ولا تتطلب عملا كبيرا”.

وأضاف: “الأطفال الذين يتدربون هنا يعانون، بعد قطع المياه عن القاعة، ومن العيب القيام بمثل هذا الأمر في حق شبابنا”.

من جهته صرح مدرب الفئات الشبانية خلف الله عكاشة: “ملاكمونا يعانون خلال التدريبات، بسبب غياب أبسط الضروريات في هذه القاعة”.

وتتواجد القاعة الرياضة للملاكمة بسعيدة، في حالة كارثية، حيث تغيب عنها أبسط الشروط الضرورية، ما يهدد صحة الرياضيين.