الملاكمة بسمة بحري تتأهل للألعاب الأولمبية للشباب

تأهلت الملاكمة الجزائرية بسمة بحري (57 كلغ)، إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026، المقررة بالعاصمة السنغالية دكار.

وجاء تأهل بسمة بحري، للألعاب الأولمبية للشباب، بعد بلوغها ربع النهائي كأس العالم للملاكمة، المقامة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وبهذا الانجاز، أصبحت الملاكمة بحري، أول رياضي جزائري، يضمن تأهله إلى هذه الألعاب الأولمبية للشباب، حسب الإذاعة الوطنية.

يذكر أن الطبعة المقبلة من الألعاب الاولمبية للشباب 2026، والمقررة في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، ستقام لأول مرة في القارة الإفريقية، بالعاصمة السنغالية داكار.