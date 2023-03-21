الملاكمة..”حجيلة خليف” تحجز مقعدا في ربع نهائي المونديال

حجزت الملاكمة الجزائرية، حجيلة خليف، مقعدا في ربع نهائي بطولة العالم للملاكمة سيدات، الجارية من الـ16 إلى الـ26 مارس الجاري بنيو دلهي (الهند).

وجاء تأهل البطلة خليف، اليوم الثلاثاء، عن جدارة واستحقاق، بعد تغلبها على منافستها البيلاروسية، إيفاشكفيتش بالنقاط (5-0)، في فئة 60 كلغ.

وتجدر الإشارة، أن جوائز مالية معتبرة قد رصدت لمونديال “نيو دلهي” ستوزع على الأوزان الـ12 المدرجة في المنافسة، حيث ستحصل صاحبة الميدالية الذهبية على 100 ألف دولار، الفضية على 50 ألف دولار والبرونزية على 25 ألف دولار.