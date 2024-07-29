الملاكمة حجيلة خليف تقصى من أولمبياد باريس

انتهت مغامرة الملاكمة الجزائرية، حجيلة خليف، مبكرا في الألعاب الأولمبية، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

وانهزمت صبيحة اليوم الاثين، حجيلة خليف، في ثمن النهائي وزن 60 كلغ. على يد نظيرتها الصربية ناتاليا سادرينا بإجماع القضاة 5/0.

وبعد إقصاء حجيلة خليف، تبقى الآمال معلقة على الثنائي إيمان خليف. ورميساء بوعلام، من أجل تشريف القفاز النسوي في دورة باريس.

وتلتقي إيمان خليف وزن 66 كلغ، بنظيرتها الايطالية أنجيلا كاريني. هذا الخميس، الفاتح أوت الداخل، ضمن ثمن النهائي بداية من الساعة 11:20.

وفي ذات اليوم، تدخل مواطنتها رميساء بوعلام، وزن 50 كلغ، المنافسة بداية من الساعة 19:00، في انتظار التعرف على منافستها بعد الدور التمهيدي.