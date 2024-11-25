الملاكمة فاطمة الزهراء هجالة ترقد في الانعاش اثر حادث مرور

تعرضت بطلة الملاكمة الجزائرية، فاطمة الزهراء هجالة، لحادث مرور خطير، أدى إلى وفاة شقيقها، ودخولها رفقة والدتها غرفة الانعاش.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تعرض الملاكمة هجالة، لحادث مرور خطير، من دون اعطاء تفاصيل أخرى حول مكان وتاريخ وقوعه.

مشيرة إلى أن الملاكمة الجزائرية، فقدت شقيقها في هذا الحادث الأليم. كما تمنت اللجنة الأولمبية، الشفاء العاجل للبطلة فاطمة الزهراء هجالة. والعودة في القريب عاجل هي ووالدتها، مقدمة خالص تعازيها في وفاة شقيقها.