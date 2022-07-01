الملاكم آيت بقة يهدي الميدالية الذهبية العاشرة للجزائر

نجح الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة، اليوم الجمعة، في حصد الميدالية العاشرة للجزائر، ضمن الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وتمكن آيت بقة، من حصد الذهب، في وزن (69 كلغ)، بعد انسحاب منافسه سافوفيتش، من مونتينيغرو، في الدور النهائي.

كما كشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بأن انسحاب الملاكم سافوفيتش، من النزال النهائي، جاء بسبب معاناته من اصابة.

وبفضل ذهبية يوغرطة آيت بقة، رفعت الجزائر حصيلتها من الذهب في الألعاب المتوسطية، إلى عشر ميداليات.