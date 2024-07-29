الملاكم آيت بقة يوغرطة يقصى من الأولمبياد

أقصي الملاكم الجزائري، آيت بقة يوغرطة، رسميا من الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي انطلقت يوم الجمعة 26 جويلية الجاري، وتستمر إلى غاية 11 أوت الداخل.

وانهزم آيت بقة (63.5 كلغ)، الذي أعفي من الدور الأول، اليوم الاثنين، في ثمن النهائي، على يد نظيره الكوبي، ألفراز بورج، الذي بلغ هذا الدور. بعد فوزه على إيمي جوهن، من غينيا الجديد.

وفي المقابل، سيكون الملاكم الآخر، مراد قاضي (+92 كلغ)، عصر اليوم. على موعد مع مواجهة الفرنسي، جميلي ديني مواندز. في ثمن النهائي، وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز بين الاكوادوري كونغو شلا والبرازيلي تيكسيرا دا سيلفا.

