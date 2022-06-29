قناة النهار الملاكم “أسامة مرجان” يفوز على البوسني رحيمتش بقلم قناة النهار نشر في 29 جوان 2022 - 16:23 ملاكمة شارك غرِّد أرسل 40 0 الملاكم “أسامة مرجان” يفوز على البوسني رحيمتش إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/gMKBC اقرأ أيضا "محمد لمين مناع: "من صغري نحب التكنولوجيا وهكذا إخترت الهدف و المضي قدما قناة النهار 15 جوان رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى: كل ضيوف الجزائر منبهرين بالقرية المتوسطية وحفل الإفتتاح قناة النهار 28 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي.. "تحيا الجزائر زكارة في العديان قناة النهار 26 جوان صريح جدا: جزائريون يحوزون ثقافة واسعة عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 29 جوان المركز الدولي للصحافة بفندق الميريديان بوهران جاهز للعرس المتوسطي قناة النهار 21 جوان صريح جدا: المواطن الجزائري واللغة الإنجليزية..راكي تڤصري مع واحد "يسبيكي ماشي غير anglais" قناة النهار 24 جوان الجزائر في أسبوع: الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا قناة النهار 10 جوان الجماهير الجزائرية تتأسف لعدم مشاركة الجزائر في رياضة الكرة المائية قناة النهار 24 جوان "المصارعة فايزة ايسياحن تفوز على الصربية وتتأهل للمنافسة على البرونزية.. "ادعولنا بالتوفيق قناة النهار 29 جوان الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية قناة النهار 23 جوان