الملاكم الجزائري حومري يتأهل للدور الثاني من أولمبياد طوكيو

حقق الملاكم الجزائري محمد حومري اليوم الأحد، تأهله للدور الثاني من الألعاب الأولمبية 2020، الجارية بطوكيو.

ونجح الملاكم حومري، في ضمان هذا التأهل، بعد فوزه في النزال الذي جمعه بالملاكم الفينزويلي كورباج بيريرا، في وزن (81 كغ).

وهنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية الملاكم الجزائري على هذا التأهل، متمنية حظ موفق لباقي العناصر الوطنية في المنافسات القادمة.

يذكر أن محمد حومري، هو ثاني ملاكم جزائري يتأهل للدور الثاني في أولمبياد طوكيو، بعد مواطنه الملاكم الآخر عبد الحفيظ بن شبلة.