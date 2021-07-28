الملاكم الجزائري حومري يقصى من الألعاب الأولمبية

أقصي الملاكم الجزائري محمد حومري اليوم الأربعاء، من منافسة الألعاب الأولمبية 2020، الجارية فعالياتها بطوكيو.

وجاء اقصاء حومري، بعد هزيمته في النزال الذي جمعه، بالملاكم الكوبي، لوبيز أرلين، في وزن نصف الثقيل (75 و81 كغ).

وتلقى الملاكم الجزائري هزيمة ساحقة، في هذا النزال، الذي انتهى لصالح الكوبي بنتيجة 5-0.

وبهذا يضاف الملاكم محمد حومري، إلى قائمة الرياضيين الجزائريين الذين أنهو مشوارهم مبكرا في هذه الألعاب الأولمبية.