الملاكم الجزائري فيليسي يضع حدا لمشواره الرياضي

أعلن البطل الجزائري محمد فليسي نهاية مشواره الرياضي الحافل بالألقاب والإنجازات الفردية في ميدان الملاكمة.

وقرّر محمد فليسي ذلك، بعد منازلته اليوم الأربعاء، في منافسة الألعاب العربية التي اختتمها بميدالية فضية.

وودع فليسي منافسة الملاكمة بكلمات رافقتها الدموع “فخور جدا، الحمد لله لكل بداية نهاية واختتم مشواري بميدالية فضية في البطولة العربية”.

كما أضاف “كنت صرحت، أنا أخر مشاركة لي في هذه الدورة، أقولها وأكررها بأني اختتمت مشواري الرياضي”.

وكان فليسي، قد توج مرتين في البطولة العالمية، البرونزية في مونديال قطر عام 2015، و فضية كازاخستان عام 2013.

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