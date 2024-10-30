الملاكم الجزائري مصطفى عبدو يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية للأواسط

نجح الجزائري مصطفى عبدو، في بلوغ الدور النصف نهائي من البطولة العالمية للملاكمة أواسط 2024، الجارية بمدينة كولورادو الأمريكية.

وتمكن مصطفى عبدو، حسب (و.أ.ج)، من بلوغ هذا الدور بعد تغلبه على الملاكم التشيكي مارتان روشناك، في وزن (75 كلغ)، بتوقيف من الحكم في الجولة الأولى.

وجاء تأهل مصطفى عبدو، بعد اقصاء بقية الملاكمين الجزائريين المشاركين في هذه البطولة العالمية، على غرار: طارق بن حداد، عبد السلام يحياوي، إلياس اكرم لعالي، رياض محمد مزيان، ودحلال اسلام.

يذكر أن البطولة العالمية للأواسط، تم تنظيمها من طرف الاتحاد العالمي للملاكمة، الحديث النشأة.