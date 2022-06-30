الملاكم الجزائري نموشي يتأهل إلى نهائي الألعاب المتوسطية

بلغ الملاكم الجزائري يونس نموشي نهائي الألعاب المتوسطية الجارية فعاليتها بوهران قي وزن 75 كلغ بعد تغلبه على المنافس الإيطالي.

وحسم نموشي المباراة لصالحه بعد الفوز بجولتين مقابل جولة واحدة للخصم.

وحصد نموشي ميدالية فضية جديدة على الأقل للجزائر في انتظار ما سيفعله في النهائي.

كما تأهل الملاكم محمد حومري إلى النهائي هو الأخر. بعد تغلبه على منافسه في وزن 81 كلغ.

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