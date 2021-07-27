الملاكم النيوزيلندي يعلق عن عضة تايسون: “حاول عضّي في الأذن لكنه تذوق الكثير من العرق”

علّق الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكا عن عضة الأذن التي قام بها منافصه المغربي يونس بعلا في نزال اليوم ضمن منافسات الوزن الثقيل الأولمبية.

وفاز الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما: “هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك”، قبل أن يضيف الملاكم النيوزيلندي أنه يعتقد أن منافسه “المغربي تذوق الكثير من العرق”.

وأضاف: “لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة”.