قناة النهار الملاكم شعيب بولودينات يتأهل لنصف النهائي وزن أزيد من 91 كغ بقلم قناة النهار نشر في 27 جوان 2022 - 17:15 oran2022 شارك غرِّد أرسل 96 0 الملاكم شعيب بولودينات يتأهل لنصف النهائي وزن أزيد من 91 كغ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pronr ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران اقرأ أيضا المنيعة: 6100 محبوسا يجتاز إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 قناة النهار 12 جوان طالع هابط: شاهد الحالة التي وصلت إليها عيادة غسيل الكلى بسيدي بلعباس قناة النهار 09 جوان خاصية الأمن والوقاية في آلات الطبخ ..منتوج جديد لشركة جزائرية قناة النهار 18 جوان وثائقي: شرشال.. المدينة القيصرية قناة النهار 16 جوان المناصر "كادي": 12 سنة ونحن نتبع المنتخب الوطني في تنقلاته بأموالنا الخاصة قناة النهار 22 جوان عبد الكريم وكالي يتأهل إلى نصف نهائي المصارعة الإفريقية قناة النهار 26 جوان برنامج "Toutes Options": تعرفوا على اجمل الدراجات النارية التي شاركت في مهرجان "Algeria bike week" قناة النهار 11 جوان في ظل الندرة والغلاء عالميا..متى تتجه الجزائر لإنتاج الأعلاف وتغذية الانعام قناة النهار 18 جوان هذا ماقاله وزير التربية عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الوطني 12 جوان صريح جدا: غلاء الأسعار.. تكبح السياحة الداخلية في الجزائر قناة النهار 25 جوان