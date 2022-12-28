الملالي أساسي في مواجهة أجاكسيو وبن طالب يضيع المواجهة

يستقبل اليوم نادي أجاكسيو والدولي الجزائري يوسف بلايلي، نظيره أنجي برسم الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وعرفت قائمة أنجي إستبعاد الدولي الجزائري بن طالب نبيل، بسبب الإصابة، فيما سيبدأ مواطنه فريد الملالي اللقاء أساسيا.

كما سيكون لاعب الخضر الآخر في اللقاء، يوسف بلايلي، أساسيا من جانب أجاكسيو، في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة 15.00 زوالا.

وستكون المواجهة فرصة للفريقين للإبتعاد من منطقة الهبوط إذ يتواجد أجاكسيو بالمركز 18 بـ12 نقطة، و أنجي في المركز 20 برصيد 8 نقاط.