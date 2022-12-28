الملالي أساسي في مواجهة أجاكسيو وبن طالب يضيع المواجهة
بقلم فيصل زيان بوزيان
يستقبل اليوم نادي أجاكسيو والدولي الجزائري يوسف بلايلي، نظيره أنجي برسم الجولة 16 من الدوري الفرنسي.
وعرفت قائمة أنجي إستبعاد الدولي الجزائري بن طالب نبيل، بسبب الإصابة، فيما سيبدأ مواطنه فريد الملالي اللقاء أساسيا.
كما سيكون لاعب الخضر الآخر في اللقاء، يوسف بلايلي، أساسيا من جانب أجاكسيو، في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة 15.00 زوالا.
وستكون المواجهة فرصة للفريقين للإبتعاد من منطقة الهبوط إذ يتواجد أجاكسيو بالمركز 18 بـ12 نقطة، و أنجي في المركز 20 برصيد 8 نقاط.
Voici la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 de tes Noir&Blanc face à l’ @ACAjaccio !
𝗖𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗲𝗻𝘃𝗼𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀.
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— Angers SCO (@AngersSCO) December 28, 2022
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