الملالي :”بوداوي أخي”

عبّر الدولي الجزائري فريد الملالي، عن سعادته بمُلاقاته لمواطنه وصديقه هشام بوداوي بمُناسبة المُباراة بين ناديي أونجي ونيس، أمس السبت.

وظهر نجما المنتخب الوطني، وهما يتبادلان أطراف الحديث، بعد صافرة الحكم الأخيرة، والتي أنهت اللقاء بين فريقهما بالتعادل بهدف لمثله.

وقام كلا اللاعبين، بوضع صورة لهما على حسابيهما في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، مؤكدين على الأخوة التي تجمعهما منذ سنوات.

يُشار بأن الثنائي الصاعد، تلقى تكوينه في مدرسة نادي بارادو، ونشطا سويا لفترة طويلة في مُختلف الفئات الشبانية للمنتخب الوطني.