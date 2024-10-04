الملالي هدافاً أمام مارسليا ويصل للمساهمة التهديفية الثانية هذا الموسم

سجل اللاعب الدولي الجزائري، فريد الملالي، هدفا رائعا، اليوم الجمعة، في مواجهة فريقه أنجي أمام أولمبيك مارسيليا.

في إطار الجولة السابعة من “الليغ1” الفرنسية.

وتمكن لاعب الخضر، الملالي، من تعديل النتيجة لصالح فريقه أنجي، بهدف في كل شبكة، في الدقيقة الـ54، بمخالفة مباشرة، في المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن بملعب “فيلودروم”.

ورفع فريد الملالي، رصيده من المساهمات التهديفية مع فريقه أنجي هذا الموسم إلى مساهمتين. بعد أن قدم تمريرة حاسمة في مواجهة ريمس الماضية، وهدف في مواجهة اليوم أمام “لوام”.

GOAL🇫🇷 | Marseille 1-1 Angers | Farid El Melali