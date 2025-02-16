الملالي هدافا ويقود أنجي لتحقيق فوز مهم في الليغ 1

قاد الدولي الجزائري فريد الملالي فريقه أنجي للفوز أمام نادي ريمس بهدف نظيف بطريقة جميلة جدا ضمن مباريات الجولة الـ 22 من منافسة البطولة الفرنسية.

وسجل فريد الملالي الهدف الرائع عن طريقة ركلة حرة مباشرة، ليؤكد حسه التهديفي الكبير في اللقاء الذي جرى بملعب “أوغيست دولون”.

وتألق الملالي بشكل ملفت للإنتباه في المباراة التي شارك فيها بشكل إحتياطي، عكس الثنائي الجزائري الأخر هاريس بلقبلة و زين الدين فرحات، وهو الثنائي الذي قدم عليه.

ونال الملالي إشادة الموقع الرسمي للبطولة الفرنسية بعد تألقه الكبير في المباراة، وقال الموقع الرسمي عن تألق محارب الصحراء “الملالي مبدع.. هدف رائع من محارب الصحراء يتقدم به لصالح أنجي”.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]