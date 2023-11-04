الملالي هدافا ويقود أنجي لوصافة الترتيب في الليغ 2

قاد الدولي الجزائري فريد الملالي إلى وصافة ترتيب بطولة الليغ 2 الفرنسي على حساب نادي فالنسيان الذي فاز عليه بثنائية نظيفة.

وجرت المباراة، اليوم الجمعة، بملعب “ريموند كوبا” ضمن الجولة الثالثة عشر التي عرفت تسجيل الملالي هدفا جميلا الذي يعتبر الثالث له هذا الموسم حسب الموقع المختص في الإحصائيات “سوفاسكور”.

ولعب الملالي الشوط الأول أين قدم ما عليه قبل أن يستبدل ما بين الشوطين، في حين عرفت المباراة مشاركة زين الدين فرحان أساسيا و استبدل في الدقيقة 81 . كما لعب حيماد عبد اللي كامل أطوار المباراة وتألق فيها بشكل لافت للانتباه.

وقد يكون التألق بالنسبة للملالي بمثابة الفرصة المواتية له للتواجد في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي خلال التربص القادم المعني بالتحضيرات لتصفيات كأس العالم.

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