الملالي وبلكالام وبوخنشوش مفاجأة ماجر.. بن طالب يعود ومبولحي وفيغولي خارج الخدمة

حصلت “النهار” حصريا على قائمة، اللاعبين المعنيين بالمواجهتين الوديتين أمام كل من “تانزانيا” و”إيران”، التي سيعلن عنها ماجر بعد قليل.

وقرر التقني المُخضرم، إعادة السعيد بلكالام لصفوف “الخضر” وهو الذي لم يُستدعى منذ فترة الفرنسي “كريستيان غوركوف” سنة 2015.

ومنح ماجر الفُرصة أيضا لنجم “بارادو” الصاعد، فريد الملالي ومتوسطا ميدان شبيبة القبائل وشباب قسنطينة على التوالي، بوخنشوش وبلخير.

وشهدت قائمة “الخضر” عودة نبيل بن طالب بعد أن غاب عن المُبارتين الماضيتين بسبب الإصابة.

ومثلما أعلنا عنه سابقا في “النهار” فإن صاحب الكعب الذهبي إستبعد الثنائي سفيان فيغولي ورايس مبولحي رغم تألقهما مع نادييهما.

القائمة النهائية :

الحراس :

فوزي شاوشي – عبد القادر صالحي – توفيق موساوي

الدفاع :

السعيد بلكالام– رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – فاروق شافعي – سليم بوخنشوش – مختار بن موسى – نعماني

وسط الميدان :

كارل مجاني –– زين الدين فرحات – عبد المؤمن جابو – إسماعيل بن ناصر – نبيل بن طالب – سفير تايدر – – سليم بوخنشوش – بلخير

الهجوم :

إسلام سليماني – رياض محرز – العربي هلال سوداني ياسين براهيمي