الملالي وكبال ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ2″

تواجد الدوليان الجزائريان ولاعبا ناديا أنجي وباريس أفسي، فريد الملالي وإيلان كبال، ضمن تشكيلة الأسبوع 23 من البطولة الفرنسية درجة ثانية “ليغ2”.

بعد تألق الثنائي الجزائري في مبارتي فريقيهما خلال الجولة 23 من “الليغ2″، حيث قاد الملالي فريقه أنجي للفوز أمام روداز، وسجل هدف الفوز في المواجهة التي إنتهت بهدفين مقابل هدف.

كما بصم قبال، على مستويات كبيرة في مواجهة فريقه باريس أفسي أمام أميان، ونال أفضل تنقيط في اللقاء الذي إنتهى بهدف لمثله.