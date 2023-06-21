الملالي يجدد عقده مع أنجي إلى غاية 2025

أعلن فريق أنجي الفرنسي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد الدولي الجزائري فريد الملالي.

وأكدت إدارة الفريق تجديد عقده فريد الملالي إلى غاية 2025، إلى جانب لاعبين أحرين في الفريق الفرنسي والأمر يتعلّق بكل من بييرييك كابال ولواس ديوني.

وكان فريد الملالي قد موسما جيّدا على طول الخط، مع الفريق الفرنسي رغم مشاركته المتذبذبة، إلا أن حصيلته التهديفية شفعت له في مواصلة مشواره الإحترافي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti