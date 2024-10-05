الملالي يحطم رقما ظل صامدا لـ 7 سنوات

تغنى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” على “فيسبوك” بالهدف الرائع الذي سجّله أمس الجمعة، الدولي الجزائري، فريد الملالي، في شباك أولمبيك مارسيليا.

وكان خريج مدرسة أتليتيك بارادو، قد قاد ناديه أونجي. للعودة بنقطة ثمينة، لحساب الجولة الـ 7 من “الليغ1”. بهدف من مخالفة مباشرة، في لقاء انتهى بهدف لمثله.

وأفاد حساب “الليغ1” بأن الملالي، هو أول لاعب يسجل من ركلة حرة ضد مارسيليا في ملعب “فيلودروم” منذ الأوروغوياني ونجم “البياسجي” السابق إدينسون كافاني سنة 2017.

للإشارة فإن لاعب الخضر، شارك هذا الموسم في 6 لقاءات مع ناديه الفرنسي. جمع خلالها 392 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.