الملالي يريد الرحيل عن أونجي

يتجه الدولي الجزائري، فريد الملالي، لتغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرا لعدم رضاه عن الوضعية التي يعيشها مع ناديه أونجي، منذ بداية الموسم الجاري.

وكشفت جريدة “ليكيب“، بأن الجناح الطائر، سيكون أول المُغادرين تزامنا وفتح سوق التحويلات الشتوي في فرنسا، جانفي الجاري.

وأعلم نجم بارادو السابق، إدارة الرئيس سعيد شعبان، باستحالة استمراره مع أشبال ستيفان مولان، نظرا لبقائه دون مُنافسة.

وسيكون تغيير إبن الأربعاء للأجواء، أمرا مُفيدا له من الناحية الرياضية، ومن الناحية الشخصية، لتجاوز فضائحه الأخيرة.

واكتفى ملالي بلعب 10 مُباريات في الليغ 1، إثنان منها كأساسي، و216 دقيقة في المجموع، دون أن يُسجل أي هدف.