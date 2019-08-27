الملالي يشكر كل من وقف معه

عبّر الدولي الجزائري فريد الملالي عن سعادته بإفتتاح عداده من الأهداف هذا الموسم خلال أول مُشاركة أساسية له رفقة اونجي.

وصرح الملالي من على حسابه الرسمي في إنستغرام قائلا :”لقد حققنا فوزا رائعا على حساب ميتز بالآداء والنتيجة”.

وواصل :”أريد أن أشكر الأنصار على تشجيعهم لنا بكل قوة، وأشكر الطاقم الفني أيضا على الثقة التي منحها لي”.

وأردف :”النقاط الثلاث المُحصل عليها ستعود علينا بالفائدة من جميع النواحي”.

ووقع نجم بارادو السابق وقع على أفضل مُباراة له منذ بداية مشواره الإحترافي، بعد مُعاناة طويلة مع مقاعد البدلاء.

وكان الجميع يعتقد بأن مُغامرة صاحب الـ22 عاما ستنتهي بمُغادرته لـ”السكو” قبل غلق الميركاتو الجاري، ولكنه عرف كيفية العودة للواجهة.