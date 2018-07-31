الملالي يضيع من المولودية بسبب روراوة !

وكان قاسي السعيد قريبا من التعاقد مع الملالي رغم إلحاح سرار و ضغط ربوح حداد الا ان نادي بارادو تمسك بكلمته الا غاية هفوة من قاسي سعيد الذي اتصل برئيس الفاف السابق محمد روراوة لأجل تأخير لقاء مولودية الجزائر و تي بي مازمبي و التحرك في الكاف و هو ما أغضب رئيس الفاف الحالي، الذي اعتبرها قلة احترام من قاسي سعيد للفاف والإستنجاد بروراوة.

وهو ما دفع رئيس بارادو الحالي لإيقاف صفقة الملالي وقطع الطريق على المولودية حتى في حال عدم احترافه و بهذا خسر العميد مهاجما كان سيمنح حلولا لهجومه الذي يعاني هذا الموسم.