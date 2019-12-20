“الملالي” يعود لتشكيلة “آنجي” بعد طول غياب

الرياضة
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“الملالي” يعود لتشكيلة “آنجي” بعد طول غياب الملالي
بقلم حواز عبد النور

بعد غيابا دام لقرابة الشهرين بسبب الاصابة عاد النجم الدولي الجزائري “فريد الملالي” لفريقه “آنجي” الفرنسي.

مدرب “آنجي” استدعى خريج مدرسة أتلتيك بارادو تحسبا لمباراة الغد ضد نانت الذي يضم في صفوفه “مهدي عبيد”.

وكان “الملالي” قد بدأ الموسم بقوة اين سجل هدفين لكن تعرضه لاصابتين حطم انطلاقته القوية مع تشكيلة المدرب “مولان”.

هذا الآخير لن يدفع بالجناح الجزائري أساسيا في مباراة الجولة 19 من الدوري الفرنسي لكن من المحتمل جدا ان يُشركه في الشوط الثاني.


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