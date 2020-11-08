الملالي يعود لقائمة أنجي تحسبا لمواجهة نيم

سجّل الجزائري فريد الملالي عودته لقائمة ناديه أنجي، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم فريق نيم، الأحد المقبل، ضمن الدوري الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أنجي، القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمواجهة نيم، والتي تواجد ضمنها اسم فريد الملالي.

وتأتي عودة اللاعب السابق لنادي باردو، إلى قائمة ناديه أنجي، بعد استبعاده من طرف مدربه ستيفان مولين، في آخر مباريتين لأسباب انضباطية.

ومن جهة أخرى يتواصل غياب الجزائري الآخر هيثم لوصيف، عن الفريق الأول لأنجي، رغم العروض الجيدة التي بصم عليها رفقة الفريق الرديف.