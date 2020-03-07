الملالي يعود لقائمة أنجي في مواجهة نانت

سيسجل اللاعب الجزائري فريد الملالي، عودته للمنافسة ضمن قائمة ناديه أنجي، خلال المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي نانت، ضمن الجولة الـ28 من الليغ1.

وتأتي عودة فريد الملالي، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى أوتار الركبة، والتي أبعدته عن الميادين منذ جانفي المنصرم.

ويسعى خريج مدرسة بارادو، لتسجيل عودة قوية، والبروز من جديد ضمن تشكيلة ناديه، من خلال قيادته للفوز بهذه المواجهة.

يذكر أن فريد الملالي، بصم على بداية موسم جيدة رفقة ناديه أنجي، أين سجل 5 أهداف، في 10 مباريات شارك فيها، رغم الإصابات المتكررة التي تعرض لها هذا الموسم.