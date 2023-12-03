الملالي يقود فريقه أنجي لخطف نقطة ثمينة من ميدان أجاكسيو

قاد الدولي الجزائري فريد الملالي فريقه أنجي، لفرض التعادل أمام المستضيف أجاكسيو برسم الجولة 16 من “الليغ 2”.

بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بعد أن كان فريقه متخلفا في النتيجة منذ الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وليغادر الملالي أرضية الملعب في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وساهم في حفاظ فريقه بالحفاظ على المركز الثاني في الليغ2 برصيد 31 نقطة.

ورفع الملالي بهذ الهدف رصيده التهديفي للرقم الرابع هذا الموسم مع تمريرتين حاسمتين، في 12 مواجهة منذ إنطلاق الموسم الحالي.

وعرفت المواجهة، مشاركة كل من الدوليان الجزائريان زين الدين فرحات الذي بدأ أساسيا لغاية الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

فيما شارك عبداللي حيماد في كامل أطوار المواجهة.