الملالي يكشف الفرق بين الدوري الجزائري والليغ 1

تحدث المهاجم الجزائري لفريق “آنجي” الفرنسي “فريد الملالي” عن الفرق الموجود بين الدوري الجزائري والليغ 1 الفرنسية.

وقال “الملالي” في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “أولمبيك ليون”.

“البطولة الفرنسية بطولة ذات مستوى جيد بالنسبة لي خاصة من الناحية التكتيكية وكذا من الناحية البدنية”.

“مثلما شاهدت منذ قدومي إلى الدوري الفرنسي فإن الدوري الجزائري ضعيف نسبيا من الناحيتين البدنية والتكتيكية”.

“في البداية قدمت إلى فرنسا وحدي لذلك كانت الأمور صعبة بالنسبة لي أن أترك عائلتي لكنني إستطعت التأقلم مع العالم الإحترافي”.