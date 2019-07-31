“الملالي” يُسجل هدف رائع في مرمى “آرسنال” !!

واصل اللاعب الدولي الجزائري “فريد الملالي” التألق مع فريقه “أنجي” الفرنسي في المرحلة التحضيرية التي تسبق الموسم الكروي الجديد.
وبصم خريج مدرسة “أتلتيك بارادو” اليوم الأربعاء على هدف جميل في مرمى فريق أرسنال الإنجليزي.
وجاء هدف الجناح الطائر في الدقيقة ال13 ليمنح فريقه التقدم في المباراة الودية الجارية حاليا.
وتلقى “الملالي” تمريرة رائعة من زميله ليُسقط حارس الغينيرز بمراوغة جميلة ويضع الكرة في الشباك.
14' BUUUUUUUUUUUT DE FARID EL MELALI !!!!!!!
Baptiste Santamaria adresse une superbe passe au jeune algérien qui n'a plus qu'à dribler le portier d'Arsenal pour finir !
[1-0 #SCOARS] pic.twitter.com/ApUu9YLfXb
— Angers SCO (@AngersSCO) July 31, 2019
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