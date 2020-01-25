“الملالي” يُغادر مواجهة “مارسيليا” على النقالة

الرياضة
  • -
  • 0
“الملالي” يُغادر مواجهة “مارسيليا” على النقالة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعرض النجم الدولي الجزائري “فريد الملالي” أمسية اليوم السبت لإصابة خطيرة في مواجهة فريقه “أنجي” ضد “أولمبيك مارسيليا”.

المدرب “ستيفان مولان” اضطر لتغيير الجناح الجزائري في الدقيقة 28 بزميله “أنطونين بوبيشون”.

إصابة خريج مدرسة أتلتيك بارادو جاءت بعد تدخل من لاعب “لوام” أمافي على مستوى الركبة.

“الملالي” ترك الميدان على مستوى النقالة في انتظار معرفة مدى خطورة الإصابة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=762627

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com