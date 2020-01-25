“الملالي” يُغادر مواجهة “مارسيليا” على النقالة

تعرض النجم الدولي الجزائري “فريد الملالي” أمسية اليوم السبت لإصابة خطيرة في مواجهة فريقه “أنجي” ضد “أولمبيك مارسيليا”.
المدرب “ستيفان مولان” اضطر لتغيير الجناح الجزائري في الدقيقة 28 بزميله “أنطونين بوبيشون”.
إصابة خريج مدرسة أتلتيك بارادو جاءت بعد تدخل من لاعب “لوام” أمافي على مستوى الركبة.
“الملالي” ترك الميدان على مستوى النقالة في انتظار معرفة مدى خطورة الإصابة.
28' Stéphane Moulin est déjà contraint de faire son premier changement. Amavi est retombé sur le genou de Farid El Melali et doit quitter ses partenaires. Il est remplacé par Antonin Bobichon.
[0-0 #OMSCO]
— Angers SCO (@AngersSCO) January 25, 2020
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