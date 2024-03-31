الملالي يُقرب أنجي من حسم الصعود إلى “الليغ1”

قاد اللاعب الدولي الجزائري، فريد الملالي، ناديه أنجي الفرنسي، إلى فوز جديد، في الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ2”.

بعد أن ساهم في فوز أنجي أمام نادي كوناكرنو، في إطار الجولة 30 من “الليغ2″، أمس السبت، بنتيجة 4 أهداف مقابل 2.

وشارك الملالي كأساسي في اللقاء، وقدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 50، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

وليرفع الملالي هذا الموسم، رصيده التهديفي للهدف رقم 8 والتمريرة الحاسمة رقم 3 هذا الموسم، مساهما بشكل فعال في تواجد فريقه في المركز الثاني برصيد 51 نقطة في سلم الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن الملاحق سانت ايتيان.

يجدر الإشارة، شارك الدوليان الجزائريان الآخران زين الدين فرحات وعبداللي حيماد، في هذه المواجهة، الأول كإحتياطي في الدقيقة 76، أما الثاني لعب كامل أطوار اللقاء.