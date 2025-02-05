الملالي يقود أنجي للتأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا

نجح المهاجم الجزائري، فريد الملالي، اليوم الأربعاء، في قيادة فريقه أنجي، للتأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

وذلك بعد فوزه في مواجهة ثمن نهائي المنافسة أمام نادي ستراسبورغ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك لاعب أتلتيك بارادو السابق، بديلا في هذه المواجهة، بداية من الدقيقة الـ75. وسجل الهدف الثالث لصالح فريقه بعد دقيقة فقط من دخوله، بعد تمريرة حاسمة من زميله الدولي الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة.

ليصل بذلك للمساهمة التهديفية الرابعة هذا الموسم، بهدفين وتمريرتين حاسمتين، من أصل 19 مباراة في كل المنافسات.

ومن جانب آخر، شارك الثنائي، حيماد عبدلي وزين الدين فرحات، في كامل أطوار المواجهة.