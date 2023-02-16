الملغاشي رازا يخوض أول حصة تدريبية بألوان مولودية الجزائر

خاص الوافد الجديد لفرقي مولودية الجزائري الملغاشي رازا أول حصة تدريبية بقميص الفريق العاصمي اليم الخميس.

ويستعد رازا و رفقائه للمباراة التي تجمع بين مولودية الجزائر و اتحاد بسكرة في الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما يسعى الفريق العاصمي لرد الاعتبار لنفسه بعد الإقصاء المرّ من منافسة كأس الجمهورية. بعد الخسارة القاسية أمام نجم مقرة.

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