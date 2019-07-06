«الملــف الطبــي للمصابيــن بأمــراض مزمنــة في قرعة الحج 2020.. إجباري»

قصد تفادي التعقيدات الصحية للحجاج الجزائريين.. مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الدينية لـ النهار:

«الإجراء يهدف إلى متابعة مكثفة للوضع الصحي للحاج خلال أدائه المناسك»

قرر الديوان الوطني للحج والعمرة، اتخاذ شروط وإجراءات جديدة خاصة بقرعة الحج مستقبلا، من خلال إجبار المصابين بالأمراض المزمنة .

والراغبين في المشاركة في قرعة الحج لموسم الحج 2020، بإحضار ملف طبي يبيّن الحالة الصحية للحاج الذي يعاني من مرض معين.

وذلك من أجل تخصيص فريق طبي لمراقبة وضع الحاج الصحي خلال أدائه لمناسك الحج.

وأكدت مصادر مسؤولة من مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على صلة بملف قرعة الحج، لـ«النهار»، أن الديوان الوطني للحج والعمرة قرر اتخاذ شروط .

وإجراءات جديدة خاصة بقرعة الحج لموسم الحج مستقبلا، تتمثل في إجبارية المصابين وكبار السن الراغبين في المشاركة في قرعة الحج المقبلة.

إحضار ملف طبي كامل يبين الحالة الصحية للحاج، حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء كمرحلة أولى من قرعة الحج لموسم 2020، ليتم تطبيقها بصفة رسمية مستقبلا.

وقالت مصادر «النهار»، إن هذا الإجراء من شأنه السماح لمصالح البعثة الطبية بتسهيل مهمة مرافقة الحجاج ومتابعة أوضاعهم الصحية بالبقاع المقدسة.

وخلال أداء مناسك الحج، حيث ستقوم مصالح ديوان الحج والعمرة بتقييم ودراسة الوضع الصحي للحاج بصفة مبدئية، قصد تشخيص حالة الحاج وتخصيص فريق طبي لمرافقته.

بعد أن تم تسجيل العديد من التجاوزات للأوضاع الصحية لبعض الحجاج، خلال السنوات الماضية، حيث ذكرت مصادر «النهار»، على سبيل المثال.

زيارة أحد الحجاج للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج يعاني من مرض «الزهايمر»، مما دفع بالفريق الطبي إلى تكثيف المراقبة عليه، لتفادي فقدانه وسط حشود من ضيوف الرحمان.

هذا وأكدت مصادر «النهار»، أن إجبارية الملف الطبي خلال قرعة الحج مستقبلا، لا يعني منعه من المشاركة في القرعة أو من أداء مناسك الحج.

وإنما يدخل في إطار التحضير للطاقم الطبي، والذي سيخصص لمرافقته طوال أيام الحج، من جهة، ولتفادي وقوع وفيات في صفوف الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة من جهة أخرى.

خاصة أن نسبة الوفيات في البقاع المقدسة سجلت بحوالي 20 حالة وفاة خلال موسم الحج لسنة 2018.